Luciano Nobili di Italia Viva a TPI | “Calenda il miglior candidato sindaco per Roma”

Leggi su tpi

(Di martedì 13 ottobre 2020): “Carlo Calenda è l’uomo giusto per Roma” “Carlo Calenda rispecchia l’identikit della figura adatta a risollevare Roma dopo cinque anni di governo del M5S e oltre un decennio in cui la città ha perso posizioni ine nel mondo”. Il deputato e dirigente di(Iv)non nasconde l’entusiasmo per la possibile candidatura del leader di Azione alla carica didi Roma, di cui da giorni si vocifera tra la “malcelata ostilità” di chi tra i dem preferisce le primarie e un’alleanza con il M5S e coloro che invece credono che Calenda sia uno dei pochi in grado di vincere le Elezioni comunali in programma per la primavera del 2021 e mettere ordine nel caos ...