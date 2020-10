Loredana Lecciso furiosa con Albano: “Non ha tenuto fede alla promessa” (Di martedì 13 ottobre 2020) Un nuovo importantissimo capitolo si aggiunge alla vicenda sentimentale di Albano Carrisi. La neo compagna Loredana Lecciso sarebbe su tutte le furie a causa di una mancata promessa mantenuta da parte del cantante di Cellino San Marco. C’entra anche la ex moglie, la cantante Romina Power. Ecco cosa è successo. La rivelazione su Loredana Lecciso … L'articolo Loredana Lecciso furiosa con Albano: “Non ha tenuto fede alla promessa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Un nuovo importantissimo capitolo si aggiungevicenda sentimentale diCarrisi. La neo compagnasarebbe su tutte le furie a causa di una mancata promessa mantenuta da parte del cantante di Cellino San Marco. C’entra anche la ex moglie, la cantante Romina Power. Ecco cosa è successo. La rivelazione su… L'articolocon: “Non hapromessa” proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Al Bano su Loredana Lecciso: “Siamo sposati” Ma non è come sembra - #Loredana #Lecciso: #“Siamo #sposati” - zazoomblog : Al Bano su Loredana Lecciso: “Siamo sposati” Ma non è come sembra - #Loredana #Lecciso: #“Siamo #sposati” - zazoomblog : Al Bano e Loredana Lecciso si sono sposati? Ecco tutta la verità - #Loredana #Lecciso #sposati? #tutta - zazoomblog : Al Bano e Loredana Lecciso si sono sposati? Ecco tutta la verità - #Loredana #Lecciso #sposati? #tutta - giadinagrisu : RT @tempoweb: #AlBano, bomba sul #matrimonio: io e Loredana? Siamo già sposati... -