“Loredana Lecciso è contraria alle nozze”: Al Bano rompe il silenzio e dice tutta la verità (Di martedì 13 ottobre 2020) Al Bano racconta la verità su Loredana Lecciso Nel nuovo numero del magazine Oggi attualmente in edicola, è contenuta una lunga intervista ad Al Bano. Parlando col giornalista del periodico diretto da Umberto Brindani, il cantautore di Cellino San Marco ha detto di essere felice per il secondogenito Yari Carrisi che è riuscito a trovare la felicità al fianco della sua nuova fidanzata Thea Crudi. A proposito di sentimenti, il giornalista ha chiesto al Maestro salentino se si sia finalmente deciso di convolare a nozze con la sua storica compagna Loredana Lecciso. Donna che un ventennio fa gli ha donato due splendidi figli. E a quel punto l’ex marito di Romina Power ha detto qualcosa di spiazzante: “Noi siamo sposati mentalmente…A cosa ti servono le carte e i timbri? Se ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 13 ottobre 2020) Alracconta la verità su LoredanaNel nuovo numero del magazine Oggi attualmente in edicola, è contenuta una lunga intervista ad Al. Parlando col giornalista del periodico diretto da Umberto Brindani, il cantautore di Cellino San Marco ha detto di essere felice per il secondogenito Yari Carrisi che è riuscito a trovare la felicità al fianco della sua nuova fidanzata Thea Crudi. A proposito di sentimenti, il giornalista ha chiesto al Maestro salentino se si sia finalmente deciso di convolare a nozze con la sua storica compagna Loredana. Donna che un ventennio fa gli ha donato due splendidi figli. E a quel punto l’ex marito di Romina Power ha detto qualcosa di spiazzante: “Noi siamo sposati mentalmente…A cosa ti servono le carte e i timbri? Se ...

