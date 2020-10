Londra, boom di ricoveri. Sul lockdown nazionale pesa il "veto" di Johnson (Di martedì 13 ottobre 2020) Erica Orsini Negli ospedali più pazienti ora che prima del blocco totale. Pub chiusi a Liverpool «Non agire ora sarebbe imperdonabile». Torna a vestire il piglio da piccolo Churchill il premier britannico Boris Johnson mentre illustra al Parlamento il sistema di chiusura a tre livelli per combattere il Covid in risalita. Con 13.972 casi confermati, BoJo segue un copione ormai collaudato e prima di presentarsi alla Camera lascia parlare il professor Steve Powis che in mattinata ha presentato i nuovi dati delle ammissioni ospedaliere. «Le persone ricoverate per Covid oggi sono 3.837, di più di quelle ricoverate il 23 marzo quando è stato annunciato il lockdown nazionale», ha spiegato Powis dimenticando però di dire che allora il numero dei pazienti raddoppiava ogni due giorni ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Erica Orsini Negli ospedali più pazienti ora che prima del blocco totale. Pub chiusi a Liverpool «Non agire ora sarebbe imperdonabile». Torna a vestire il piglio da piccolo Churchill il premier britannico Borismentre illustra al Parlamento il sistema di chiusura a tre livelli per combattere il Covid in risalita. Con 13.972 casi confermati, BoJo segue un copione ormai collaudato e prima di presentarsi alla Camera lascia parlare il professor Steve Powis che in mattinata ha presentato i nuovi dati delle ammissioni ospedaliere. «Le persone ricoverate per Covid oggi sono 3.837, di più di quelle ricoverate il 23 marzo quando è stato annunciato il», ha spiegato Powis dimenticando però di dire che allora il numero dei pazienti raddoppiava ogni due giorni ...

