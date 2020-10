Lombardia, parla il presidente commissione Covid: “Verificare cosa non ha funzionato. Audire Conte e Speranza? Fare rumore non serve” (Di martedì 13 ottobre 2020) La mancata zona rossa nella Bergamasca, sfumata quando i militari presidiavano già le strade. La gestione delle Rsa, coi malati portati nelle stesse strutture che ospitavano anziani e persone fragili. Ma anche la partita degli acquisti dei dispositivi di protezione individuale, la chiusura dell’ospedale di Alzano Lombardo e la vicenda dell’ospedale Covid costruito alla Fiera di Milano. Sono tanti i fatti su cui la commissione d’inchiesta sull’emergenza coronavirus in Lombardia dovrà Fare chiarezza. Ieri, finalmente, dopo quasi sei mesi di lavoro persi tra tensioni, veti incrociati e colpi di scena, c’è stata la prima seduta operativa, con una bozza di programma da discutere presentata dall’ufficio di presidenza a tutti i commissari. I nomi dei futuri auditi ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) La mancata zona rossa nella Bergamasca, sfumata quando i militari presidiavano già le strade. La gestione delle Rsa, coi malati portati nelle stesse strutture che ospitavano anziani e persone fragili. Ma anche la partita degli acquisti dei dispositivi di protezione individuale, la chiusura dell’ospedale di Alzano Lombardo e la vicenda dell’ospedalecostruito alla Fiera di Milano. Sono tanti i fatti su cui lad’inchiesta sull’emergenza coronavirus indovràchiarezza. Ieri, finalmente, dopo quasi sei mesi di lavoro persi tra tensioni, veti incrociati e colpi di scena, c’è stata la prima seduta operativa, con una bozza di programma da discutere presentata dall’ufficio di presidenza a tutti i commissari. I nomi dei futuri auditi ancora ...

NicolaPorro : Si parla di nuovi #Contagi, possibili chiusure, #zonerosse e #lockdown a Latina. Tribunali europei contro le limita… - fattoquotidiano : Lombardia, parla il presidente commissione Covid: “Verificare cosa non ha funzionato. Audire Conte e Speranza? Fare… - RiccardoRanall1 : @ClaudioDeglinn2 Chiedo scusa Claudio,lei parla di Bertolaso quello che è stato preso in giro in Lombardia?,Quando… - fabiopi1000 : Mi tocca sentire in #Rai un coglione di #Milanofinanza che parla di scarso senso civico dei romani e invoca un sind… - Giovann59583737 : @QRepubblica sto pelato sallustiato mentale che parla pure della lombardia...ma ti rendi conto delle cavolate che… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia parla Lombardia, parla il presidente commissione Covid: “Verificare cosa non ha funzionato Il Fatto Quotidiano Ricoveri Covid, ci sono segnali d’allarme: cresce la pressione sugli ospedali

Sotto stress Pneumologie e Malattie infettive. Otto pazienti trasferiti ai Civili di Brescia. «Ma le Terapie intensive restano stabili». Quarantene in hotel, via alle trattative dirette ...

La Lombardia a rischio e i contagi raddoppiati a Milano

L'indice Rt è ai livelli di guardia. Una mail segreta ipotizza chiusure anticipate per gli esercizi commerciali, didattica a distanza per le scuole e smart working per tutti ...

Sotto stress Pneumologie e Malattie infettive. Otto pazienti trasferiti ai Civili di Brescia. «Ma le Terapie intensive restano stabili». Quarantene in hotel, via alle trattative dirette ...L'indice Rt è ai livelli di guardia. Una mail segreta ipotizza chiusure anticipate per gli esercizi commerciali, didattica a distanza per le scuole e smart working per tutti ...