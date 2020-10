Lombardia: Astuti (Pd), 'dopo influenza manca anche vaccino pneumococcico' (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - In Lombardia manca anche il vaccino pneumococcico. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti a seguito dell'esito della “procedura negoziale”, senza pubblicazione del bando del mese scorso. "Il 30 settembre scorso- spiega Astuti- la gara bandita con procedura d'urgenza dalla Regione per il vaccino pneumococcico polissacaridico 23, destinato alla prevenzione delle patologie respiratorie, dal valore di circa 800 mila euro è andata deserta. Nessuno vi ha partecipato. Lo stesso copione visto per i vaccini antinfluenzali che ha portato alla mancanza delle dosi necessarie alla campagna vaccinale. Ora a ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Inil. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Pd, Samuelea seguito dell'esito della “procedura negoziale”, senza pubblicazione del bando del mese scorso. "Il 30 settembre scorso- spiega- la gara bandita con procedura d'urgenza dalla Regione per ilpolissacaridico 23, destinato alla prevenzione delle patologie respiratorie, dal valore di circa 800 mila euro è andata deserta. Nessuno vi ha partecipato. Lo stesso copione visto per i vaccini antli che ha portato allanza delle dosi necessarie alla campagna vaccinale. Ora a ...

TV7Benevento : Lombardia: Astuti (Pd), 'dopo influenza manca anche vaccino pneumococcico'... - gio551 : Influenza, Astuti: 'In Lombardia 100mila dosi vaccino cinese senza ok Aifa' - razorblack66 : Influenza, Astuti: 'In Lombardia 100mila dosi vaccino cinese senza ok Aifa' - verbanonews : New post: Cento vaccini per medico di famiglia fino a metà novembre: la denuncia di Astuti - verbanonews : New post: Astuti preoccupato: “Dopo 5 mesi, ancora troppi silenzi e problemi da parte di Ats Insubria” -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Astuti Lombardia: Astuti (Pd), 'dopo influenza manca anche vaccino pneumococcico' LiberoQuotidiano.it Lombardia: Astuti (Pd), 'dopo influenza manca anche vaccino pneumococcico'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - In Lombardia manca anche il vaccino pneumococcico. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti a seguito dell'esito della “procedura negoziale”, ...

Milano, mancano i medici delle Unità speciali, Fumagalli (M5s): “Usca anche in aeroporti e scuole”

Per far fronte ai contagi da Covid-19 in forte crescita in Lombardia il Movimento 5 stelle chiede di puntare sulle Usca, le Unità speciali di ...

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - In Lombardia manca anche il vaccino pneumococcico. A lanciare l'allarme è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti a seguito dell'esito della “procedura negoziale”, ...Per far fronte ai contagi da Covid-19 in forte crescita in Lombardia il Movimento 5 stelle chiede di puntare sulle Usca, le Unità speciali di ...