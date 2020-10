Lo spot che sdogana la vagina in tv: rompe i tabù? No, è solo cattivo gusto (video) (Di martedì 13 ottobre 2020) La Nuvenia per pubblicizzare i suoi assorbenti lancia in Italia la campagna “Viva la vulva” dove la vagina è rappresentata come una conchiglia, un frutto o addirittura raffigurata da un lavoro all’uncinetto. Immagini che rompono in televisione non solo il tabù dell’intimità femminile ma anche quello delle mestruazioni: una donna seduta sul water, il sangue sull’assorbente, il rosso delle mestruazioni che non dovrebbe creare più imbarazzi e ritrosie ma che certo non è bello vedere sul piccolo schermo a tutte le ore. Lo spot è collegato a una mostra che attraverso metafore visive esalta “questo piccolo miracolo della natura” contro i pregiudizi. Lo spot esibisce le mestruazioni Il fatto è che lo spot, che dovrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020) La Nuvenia per pubblicizzare i suoi assorbenti lancia in Italia la campagna “Viva la vulva” dove laè rappresentata come una conchiglia, un frutto o addirittura raffigurata da un lavoro all’uncinetto. Immagini che rompono in televisione nonil tabù dell’intimità femminile ma anche quello delle mestruazioni: una donna seduta sul water, il sangue sull’assorbente, il rosso delle mestruazioni che non dovrebbe creare più imbarazzi e ritrosie ma che certo non è bello vedere sul piccolo schermo a tutte le ore. Loè collegato a una mostra che attraverso metafore visive esalta “questo piccolo miracolo della natura” contro i pregiudizi. Loesibisce le mestruazioni Il fatto è che lo, che dovrebbe ...

