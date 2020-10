LIVE VOLLEY – Bergamo-Firenze 0-1 (24-26 13-21), Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di martedì 13 ottobre 2020) Zanetti Bergamo e Il Bisonte Firenze si sfidano nell’anticipo della quinta giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021 di VOLLEY. Bergamo scende sul campo di casa per ottenere la prima vittoria stagionale, mentre Firenze vuole tornare al successo dopo la sconfitta subita da Scandicci. L’appuntamento è per martedì 13 ottobre 2020 alle ore 20:45. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUINTA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Serie A1 Femminile 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Zanetti Bergamo – ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Zanettie Il Bisontesi sfidano nell’anticipo della quinta giornata diA1discende sul campo di casa per ottenere la prima vittoria stagionale, mentrevuole tornare al successo dopo la sconfitta subita da Scandicci. L’appuntamento è per martedì 13 ottobrealle ore 20:45. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUINTA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATIA1AGGIORNA LAZanetti– ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY LIVE Modena-Milano 1-3, Superlega volley in DIRETTA: i ragazzi di Piazza sbancano il PalaPanini! OA Sport Superlega: domani si gioca la 5a giornata

Secondo turno infrasettimanale consecutivo per il massimo campionato. In diretta Rai la sfida fra Perugia e Cisterna. Trento-Modena rinviata al 5 novembre ...

Superlega in campo per la 5a giornata

Mercoledì tutti in campo per il turno infrasettimanale. Perugia-Cisterna in diretta Rai. Trento-Modena rinviata al 5 novembre ...

