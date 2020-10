L'immunologa Viola: "Anche con la mascherina ci si può infettare. I giovani siano responsabili" (Di martedì 13 ottobre 2020) “Il rischio zero non esiste. Se indosso la mascherina chirurgica e resto chiusa diverse ore in una stanza a contatto di un individuo contagioso, a sua volta protetto, potrei infettarmi lo stesso”. Antonella Viola è uno dei maggiori immunologi italiani. In un’intervista al Corriere della sera fa il punto sulla situazione coronavirus, prospettando quella che potrebbe essere la volta:“La chiave sta nella diagnostica. Grandi vantaggi saranno legati alla disponibilità dei tamponi salivari molecolari che, per maneggevolezza, permettono di testare persone che altrimenti potrebbero sfuggire come bambini e persone con difficoltà, ad esempio autismo. Molto importanti sono inoltre i tamponi rapidi antigenici. Nessuno pensa di sostituirli a quelli tradizionali, però possono essere molto utili in certi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) “Il rischio zero non esiste. Se indosso lachirurgica e resto chiusa diverse ore in una stanza a contatto di un individuo contagioso, a sua volta protetto, potrei infettarmi lo stesso”. Antonellaè uno dei maggiori immunologi italiani. In un’intervista al Corriere della sera fa il punto sulla situazione coronavirus, prospettando quella che potrebbe essere la volta:“La chiave sta nella diagnostica. Grandi vantaggi saranno legati alla disponibilità dei tamponi salivari molecolari che, per maneggevolezza, permettono di testare persone che altrimenti potrebbero sfuggire come bambini e persone con difficoltà, ad esempio autismo. Molto importanti sono inoltre i tamponi rapidi antigenici. Nessuno pensa di sostituirli a quelli tradizionali, però possono essere molto utili in certi ...

