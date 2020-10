Lily James bacia Dominic West, ma lui e la moglie rispondono alle foto e alle polemiche (Di martedì 13 ottobre 2020) Dominic West e sua moglie hanno risposto alle polemiche scatenate dalle foto che ritraggono l'attore a Roma mentre bacia Lily James. A seguito delle foto che ritraggono Dominic West mentre bacia Lily James, l'attore ha firmato insieme alla moglie una nota in cui definiscono "forte" il loro matrimonio, in risposta alle numerose polemiche che hanno travolto la star di The Affair e l'attrice con cui reciterà nella nuova serie tv The Pursuit of Love. Nelle scorse ore sui social è esplosa la "bomba" riguardante ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)e suahanno rispostoscatenate dche ritraggono l'attore a Roma mentre. A seguito delleche ritraggonomentre, l'attore ha firmato insieme allauna nota in cui definiscono "forte" il loro matrimonio, in rispostanumeroseche hanno travolto la star di The Affair e l'attrice con cui reciterà nella nuova serie tv The Pursuit of Love. Nelle scorse ore sui social è esplosa la "bomba" riguardante ...

venusarmie : Ora, io non vorrei dire un'altra volta di voler essere Lily James as Mrs de Winter² in Rebecca, ma vorrei tanto esserlo. - mylightwoodx : RT @fallinzay: Ecco uno dei motivi per il quale Lily James dovrebbe finire in tendenza - annx_13 : RT @fallinzay: Ecco uno dei motivi per il quale Lily James dovrebbe finire in tendenza - malfoyslover : grazie lily e james per aver fatto i malandrini senza protezioni - devrijnho : Lily James io applaudo a te che ti sei fatta Chris Evans e subito dopo quel daddy di Dominic West. Chapeau. -