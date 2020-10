Ligabue: «Non sono io il cantante nella foto di Dagospia» (Di martedì 13 ottobre 2020) Luciano Ligabue insiste su un dettaglio dell’ormai famosa foto pubblicata da Dagospia che ritrae un ‘noto cantante’ davanti alla stazione di Milano che sta baciando appassionatamente un altro uomo. Il volto del cantante, tuttavia, è pixelato per non rivelare la sua identità. Nei giorni scorsi era partita una sorta di ‘indovina chi’ sui social network per scoprire chi fosse il cantante in questione e in tanti avevano indicato il nome del rocker di Correggio. Nel corso della presentazione del suo ultimo libro, È andata così, Ligabue ha fatto notare che il cantante in foto avesse una sigaretta in una mano. LEGGI ANCHE > Luciano Ligabue rinvia al 2021 il tour ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Lucianoinsiste su un dettaglio dell’ormai famosapubblicata dache ritrae un ‘noto’ davanti alla stazione di Milano che sta baciando appassionatamente un altro uomo. Il volto del, tuttavia, è pixelato per non rivelare la sua identità. Nei giorni scorsi era partita una sorta di ‘indovina chi’ sui social network per scoprire chi fosse ilin questione e in tanti avevano indicato il nome del rocker di Correggio. Nel corso della presentazione del suo ultimo libro, È andata così,ha fatto notare che ilinavesse una sigaretta in una mano. LEGGI ANCHE > Lucianorinvia al 2021 il tour ...

IlContiAndrea : #Ligabue: “Il bacio alla stazione Centrale? Non sono io. Attenti alle fake news. E io non fumo” - SirDistruggere : Ma chi se ne frega di chi bacia Ligabue? È uno che si è sempre fatto gli affari suoi, che non ha mai detto mezza pa… - tiquetaki : RT @Frances52779614: 'Ogni creatura umana ha la sua legge; se non la sappiamo distinguere chiniamo il capo invece di alzarlo nella superbia… - generacomplotti : RT @BasilioPetruzza: Le fake news che minano la credibilità e l’immagine delle persone sono ben altre, non certamente essere ritenuti gay.… - BasilioPetruzza : Le fake news che minano la credibilità e l’immagine delle persone sono ben altre, non certamente essere ritenuti ga… -