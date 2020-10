Ligabue e il bacio gay del cantante misterioso: ‘Non sono io’ (Di martedì 13 ottobre 2020) Ligabue smentisce il gossip riguardante il bacio gay di un famoso cantante pubblicato originariamente da Dagospia. Il rocker e Massimo Cotto si sono lanciati in una gag sul palco del Teatro Asioli di Correggio, durante la presentazione del libro “È andata cosi'”, ironizzando sulla foto pubblicata da Dagospia di un bacio gay di un misterioso cantante (il volto non era visibile) che in molti avevano associato per abbigliamento, atteggiamento e capigliatura al rocker emiliano: “Massimo se comincio a fumare ti avviso prima”, ha detto Luciano Ligabue riferendosi al fatto che il misterioso uomo ritratto nella foto alla Stazione Centrale di Milano tenesse in mano una sigaretta. A quel punto Cotto gli ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 13 ottobre 2020)smentisce il gossip riguardante ilgay di un famosopubblicato originariamente da Dagospia. Il rocker e Massimo Cotto silanciati in una gag sul palco del Teatro Asioli di Correggio, durante la presentazione del libro “È andata cosi'”, ironizzando sulla foto pubblicata da Dagospia di ungay di un(il volto non era visibile) che in molti avevano associato per abbigliamento, atteggiamento e capigliatura al rocker emiliano: “Massimo se comincio a fumare ti avviso prima”, ha detto Lucianoriferendosi al fatto che iluomo ritratto nella foto alla Stazione Centrale di Milano tenesse in mano una sigaretta. A quel punto Cotto gli ...

