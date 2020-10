Ligabue: “Bacio gay? Non sono io, state attenti alle fake news” (Di martedì 13 ottobre 2020) Ligabue finalmente dice la sua. E dà la smentita in diretta in relazione al presunto bacio omo del (misterioso) cantante famoso. La bomba era stata lanciata la scorsa settimana da Dagospia, che aveva pubblicato l’immagine criptata, sostenendo che le foto originali fossero nelle redazioni delle varie testate di gossip, pronte ad accaparrarsele a peso d’oro. Ovviamente in rete era partito il toto-nome. Tra i più accreditati, quello di Ligabue (per via del capello brizzolato e degli anelli) e di Nek, per i tatuaggi. “Massimo se comincio a fumare ti avviso prima”, ha detto Luciano Ligabue al giornalista Massimo Cotto sul palco del Teatro Asioli di Correggio, durante la presentazione del libro È andata così riferendosi al fatto che il misterioso uomo ritratto nella ... Leggi su dilei (Di martedì 13 ottobre 2020)finalmente dice la sua. E dà la smentita in diretta in relazione al presunto bacio omo del (misterioso) cantante famoso. La bomba era stata lanciata la scorsa settimana da Dagospia, che aveva pubblicato l’immagine criptata, sostenendo che le foto originali fossero nelle redazioni delle varie tedi gossip, pronte ad accaparrarsele a peso d’oro. Ovviamente in rete era partito il toto-nome. Tra i più accreditati, quello di(per via del capello brizzolato e degli anelli) e di Nek, per i tatuaggi. “Massimo se comincio a fumare ti avviso prima”, ha detto Lucianoal giornalista Massimo Cotto sul palco del Teatro Asioli di Correggio, durante la presentazione del libro È andata così riferendosi al fatto che il misterioso uomo ritratto nella ...

