L'errore di Cristiano Ronaldo: lasciare prima la bolla della Juve (Di martedì 13 ottobre 2020) TORINO - Chissà se Cristiano Ronaldo è scaramantico. Alla fine pure lui si è dovuto iscrivere alla lunga lista di campioni eccellenti contagiati dal Coronavirus . Chissà se Ronaldo è scaramantico e se ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) TORINO - Chissà seè scaramantico. Alla fine pure lui si è dovuto iscrivere alla lunga lista di campioni eccellenti contagiati dal Coronavirus . Chissà seè scaramantico e se ...

Ultime Notizie dalla rete : errore Cristiano L'errore di Cristiano Ronaldo: lasciare prima la bolla della Juve Corriere dello Sport La differenza di CR7. Kulu, Chiesa e Berna: tre personaggi in cerca d’autore. I giorni di Paratici

iGaleotta fu la battuta a De Ligt. E l’olandese venne a Torino. Ora si abbraccia e scherza con Mbappé, i tifosi sognano. Il francese non approderà alla Juventus, chissà ...

Ternana, Lucarelli: “Dispiaciuto per aver regalato il primo tempo alla Casertana”

LA TERNANA PAREGGIA CONTRO LA CASERTANA IN UN MATCH DALLE MILLE EMOZIONI – La Ternana viene raggiunta in extremis dalla Casertana e torna a casa con un punticino guadagnato in una partita che era iniz ...

