League of Legends alza il sipario su Seraphine, la nuova eroina e Vtuber di Riot Games (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli sviluppatori di Riot Games hanno finalmente svelato il nuovo campione che entrerà presto a far parte delle file di League of Legends: si tratta di Seraphine, un'eroina che molti avevano già identificato come il prossimo personaggio giocabile, ma che Riot ha tenuto segreto fino all'ultimo secondo.Seraphine era inizialmente un personaggio stile Vtuber, creato per rappresentare Riot Games nei suoi social media, come SoundCloud, Twitter e Instagram. Inizialmente non aveva alcuna connessione con League of Legends, ma i fan sospettarono immediatamente un nesso, se non altro per l'art style incredibilmente in linea con quello di LoL.Nonostante le intuizioni ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli sviluppatori dihanno finalmente svelato il nuovo campione che entrerà presto a far parte delle file diof: si tratta di, un'che molti avevano già identificato come il prossimo personaggio giocabile, ma cheha tenuto segreto fino all'ultimo secondo.era inizialmente un personaggio stile, creato per rappresentarenei suoi social media, come SoundCloud, Twitter e Instagram. Inizialmente non aveva alcuna connessione conof, ma i fan sospettarono immediatamente un nesso, se non altro per l'art style incredibilmente in linea con quello di LoL.Nonostante le intuizioni ...

