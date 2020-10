Le previsioni del Fondo monetario internazionale per l’Italia sono peggiori di quelle del governo (Di martedì 13 ottobre 2020) Le previsioni economiche del Fondo monetario internazionale, non portano buone notizie per l’Italia: i segni della recessione da Covid-19, secondo il World Economic Outlook, saranno ben più gravi delle stime del governo appena diffuse nella Nota di aggiornamento al Def (Nadef) e confermate dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione al Parlamento. Con conseguenze economiche e di bilancio difficili da riassorbire in tempi brevi, secondo gli economisti di Washington. La recessione globaleOvviamente, gli effetti disastrosi della pandemia sono gravi in tutto il mondo. Il Fmi ricorda che entro la fine dell’anno 90 milioni di persone potrebbero finire in una condizione di povertà. E che la ripresa sarà «lunga, irregolare e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 ottobre 2020) Leeconomiche del, non portano buone notizie per l’Italia: i segni della recessione da Covid-19, secondo il World Economic Outlook, saranno ben più gravi delle stime delappena diffuse nella Nota di aggiornamento al Def (Nadef) e confermate dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione al Parlamento. Con conseguenze economiche e di bilancio difficili da riassorbire in tempi brevi, secondo gli economisti di Washington. La recessione globaleOvviamente, gli effetti disastrosi della pandemiagravi in tutto il mondo. Il Fmi ricorda che entro la fine dell’anno 90 milioni di persone potrebbero finire in una condizione di povertà. E che la ripresa sarà «lunga, irregolare e ...

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - andrea_cioffi : BOCCIATA SONORAMENTE! Il Tav Torino-Lione è un progetto che non sta in piedi dal punto di vista economico, perché è… - comunevenezia : ? Il Centro maree: 'Le previsioni mostrano condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta la mattina del 15, 16… - Winston10771675 : RT @GavinoSanna1967: La Stampa FMI: 'In Italia calo del PIL peggiore delle previsioni'. Repubblica FMI, PIL italiano migliorato a -10,6% h… - f_burla : Previsioni, da prendere con le pinze, danno il Btp a 7 anni in territorio negativo entro pochi mesi. Ma sappiamo pe… -