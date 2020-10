Le palestre con il nuovo DPCM Coronavirus rimangono aperte (Di martedì 13 ottobre 2020) Mentre per gli sport di contatto c’è uno stop le palestre non verranno chiuse con il nuovo DPCM Coronavirus di ottobre firmato da Giuseppe Conte. Scrive la Stampa: Niente più sport di contatto, almeno quelli amatoriali. La partita tra amici o il piccolo torneo di quartiere per intenderci. Perché gli stessi sport in ambito dilettantistico si potranno continuare a praticare. Questo sempre che le società sportive alle quali si è iscritti abbiano adottato i protocolli già stilati per limitare i contagi. Ma i 10 milioni di appassionati che praticano per tenersi in forma dovranno per ora dire addio a calcio, calcetto e calciotto, basket, beach volley, pallavolo, pugilato e arti marziali. Stop a danza e balli di gruppo. Si salvano invece gli amanti di tennis, padel, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Mentre per gli sport di contatto c’è uno stop lenon verranno chiuse con ildi ottobre firmato da Giuseppe Conte. Scrive la Stampa: Niente più sport di contatto, almeno quelli amatoriali. La partita tra amici o il piccolo torneo di quartiere per intenderci. Perché gli stessi sport in ambito dilettantistico si potranno continuare a praticare. Questo sempre che le società sportive alle quali si è iscritti abbiano adottato i protocolli già stilati per limitare i contagi. Ma i 10 milioni di appassionati che praticano per tenersi in forma dovranno per ora dire addio a calcio, calcetto e calciotto, basket, beach volley, pallavolo, pugilato e arti marziali. Stop a danza e balli di gruppo. Si salvano invece gli amanti di tennis, padel, ...

