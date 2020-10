Le notizie del giorno – Allarme in casa Juve, lutto per l’ex Roma e l’anteprima del sexy calendario (Di martedì 13 ottobre 2020) Le notizie del giorno – La Juventus è in ansia per le condizioni dell’attaccante Paulo Dybala. Il calciatore è impegnato con la Nazionale argentina, la Joya non potrà scendere in campo per la partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar. Il motivo? Un problema gastrointestinale. E’ quanto comunicato direttamente dalla Seleccion attraverso un tweet. “Dybala non è in condizioni fisiche idonee”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). “Non ho investito nessuno, sono solo fuggito spaventato dai disordini”. E’ quanto dichiarato da Fabio Manduca, nell’udienza a porte chiuse davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi. Come riporta l’Ansa è stata accolta la richiesta di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Ledel– Lantus è in ansia per le condizioni dell’attaccante Paulo Dybala. Il calciatore è impegnato con la Nazionale argentina, la Joya non potrà scendere in campo per la partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar. Il motivo? Un problema gastrointestinale. E’ quanto comunicato direttamente dalla Seleccion attraverso un tweet. “Dybala non è in condizioni fisiche idonee”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). “Non ho investito nessuno, sono solo fuggito spaventato dai disordini”. E’ quanto dichiarato da Fabio Manduca, nell’udienza a porte chiuse davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi. Come riporta l’Ansa è stata accolta la richiesta di ...

Agenzia_Ansa : #Bolsonaro sul #CheGuevara: 'delinquente comunista'. 'Ispira solo emarginati, drogati e la feccia di sinistra'. Dur… - ZZiliani : Su #Ronaldo pagine e titoli anche per parlare delle sue meches e del suo codino. Poi arriva in Italia il n. 1 del c… - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - barbaradiamanti : Questo è un Governo che fa le cose alla luce del sole. Nottetempo...#Dpcm Coronavirus: Conte, stop alle gite scolas… - bluebird19473 : RT @MinervaMcGrani1: Torniamo alla Dad: non ci sono le condizioni per continuare in presenza - Notizie Scuola -