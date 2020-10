Le mille crisi di Erdogan, il sultano che vuole diventare imperatore (Di martedì 13 ottobre 2020) Fiamma Nirenstein La nave Oruc Reis davanti al Dodecanneso ennesimo segnale ostile all'Europa e agli Usa La Oruc Reis si staglia di nuovo da ieri sulle onde del Mediterraneo Orientale vicino all'isoletta di Megisti nel Dodecanneso, Kastellorizo, Castelorosso: per il luogotenente Montini nel film di Gabriele Savatores «Mediterraneo», un luogo di «importanza strategica zero». Per Erdogan, un altro modo di affermare la risorgenza dell'impero Ottomano, l'irrilevanza della suddivisione Onu delle acque territoriali del 1982 e la sua visione della «patria blu», 46.520 chilometri quadrati di Mare Nostrum che gli consentano di dominare le ricerche energetiche, annullare i patti e le conquiste di Grecia, Cipro, Israele, Egitto, e anche Italia. Di nuovo, dopo che ad agosto aveva arruffato i rapporti con la Grecia, la sagoma minacciosa ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Fiamma Nirenstein La nave Oruc Reis davanti al Dodecanneso ennesimo segnale ostile all'Europa e agli Usa La Oruc Reis si staglia di nuovo da ieri sulle onde del Mediterraneo Orientale vicino all'isoletta di Megisti nel Dodecanneso, Kastellorizo, Castelorosso: per il luogotenente Montini nel film di Gabriele Savatores «Mediterraneo», un luogo di «importanza strategica zero». Per, un altro modo di affermare la risorgenza dell'impero Ottomano, l'irrilevanza della suddivisione Onu delle acque territoriali del 1982 e la sua visione della «patria blu», 46.520 chilometri quadrati di Mare Nostrum che gli consentano di dominare le ricerche energetiche, annullare i patti e le conquiste di Grecia, Cipro, Israele, Egitto, e anche Italia. Di nuovo, dopo che ad agosto aveva arruffato i rapporti con la Grecia, la sagoma minacciosa ...

BP_Jennie_ : @NE0TY0NGIE Volevo farle prendere una crisi quindi ci sono riuscita e grazie per aver risposto~ sono soddisfatta… - DeadlyNora : E questo evento diventa a big chara dev point. Adrien che entra in una crisi di coscienza di classe tm e si mette… - heigaia : RT @deadiscordiaa: essere gelosi è da principianti, farsi venire mille crolli psichici e crisi esistenziali è tutt’altra storia - aboutlauv : Non so come facevo l’anno scorso a dormire 4/5 ore a notte e fare mille cose da quando c’è stata la quarantena se n… - prampi_ : RT @deadiscordiaa: essere gelosi è da principianti, farsi venire mille crolli psichici e crisi esistenziali è tutt’altra storia -

Ultime Notizie dalla rete : mille crisi Un bonus ai ticinesi in crisi RSI.ch Informazione Le mille crisi di Erdogan, il sultano che vuole diventare imperatore

La Oruc Reis si staglia di nuovo da ieri sulle onde del Mediterraneo Orientale vicino all'isoletta di Megisti nel Dodecanneso, Kastellorizo, Castelorosso: per il luogotenente Montini nel film di ...

Covid-19 (9ott) | Bollettino ITALIA: 5372 nuovi contagi e 28 nuovi decessi

Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown”. In Germania 4.516 nuovi casi covid. In Francia: 20.339 nuovi contagi e 62 morti in 24 ore. Calcio e Covid, rinviata Islanda-Italia under21.

La Oruc Reis si staglia di nuovo da ieri sulle onde del Mediterraneo Orientale vicino all'isoletta di Megisti nel Dodecanneso, Kastellorizo, Castelorosso: per il luogotenente Montini nel film di ...Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown”. In Germania 4.516 nuovi casi covid. In Francia: 20.339 nuovi contagi e 62 morti in 24 ore. Calcio e Covid, rinviata Islanda-Italia under21.