Le mani della ‘ndrangheta sul turismo di lusso in Calabria: sequestrati beni per 17 milioni (Di martedì 13 ottobre 2020) I tentacoli della ‘ndrangheta sul turismo di lusso in Calabria. I villaggi Napitia a Pizzo Calabro e Garden Resort Calabria a Curinga erano stati già sequestrati a luglio nell’ambito dell’inchiesta Imponimento contro le cosche Anello e Fruci di Filadelfia in provincia di Vibo Valentia. Quest’estate, nel blitz sono stati arrestati l’ex assessore regionale Francesco Antonio Stillitani e suo fratello Emanuele. Accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e danneggiamento aggravato, i due imprenditori finiti prima in carcere e poi ai domiciliari stamattina sono stati raggiunti da un provvedimento di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) I tentacoli‘ndrangheta suldiin. I villaggi Napitia a Pizzo Calabro e Garden Resorta Curinga erano stati giàa luglio nell’ambito dell’inchiesta Imponimento contro le cosche Anello e Fruci di Filadelfia in provincia di Vibo Valentia. Quest’estate, nel blitz sono stati arrestati l’ex assessore regionale Francesco Antonio Stillitani e suo fratello Emanuele. Accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e danneggiamento aggravato, i due imprenditori finiti prima in carcere e poi ai domiciliari stamattina sono stati raggiunti da un provvedimento di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dal ...

