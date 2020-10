Le mani della mafia anche sulla Santa del rione, blitz a Palermo (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - blitz contro la famiglia mafiosa di Palermo Borgo Vecchio. Venti i fermati dai carabinieri del comando provinciale. All'alba è scattata l'operazione "Resilienza" con l'esecuzione del fermo di indiziato di delitto, disposto dalla procura. Individuato il nuovo reggente, Angelo Monti, protagonista della riorganizzazione del clan colpito nel novembre 2017 e rimessosi in piedi. Contestati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, danneggiamento seguito da incendio, estorsioni consumate e tentate aggravate, danneggiamento aggravato, furto aggravato e ricettazione. Determinante la rivolta dei commercianti contro il pizzo Asfissiante il ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI -contro la famiglia mafiosa diBorgo Vecchio. Venti i fermati dai carabinieri del comando provinciale. All'alba è scattata l'operazione "Resilienza" con l'esecuzione del fermo di indiziato di delitto, disposto dalla procura. Individuato il nuovo reggente, Angelo Monti, protagonistariorganizzazione del clan colpito nel novembre 2017 e rimessosi in piedi. Contestati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, danneggiamento seguito da incendio, estorsioni consumate e tentate aggravate, danneggiamento aggravato, furto aggravato e ricettazione. Determinante la rivolta dei commercianti contro il pizzo Asfissiante il ...

Le mani anche sulla Santa del rione Pesante, ad esempio, l'ingerenza nell'organizzazione delle celebrazioni in onore della patrona del quartiere, Madre Sant'Anna, del 21-28 luglio 2019. Le serate, ...

Le mani anche sulla Santa del rione Pesante, ad esempio, l'ingerenza nell'organizzazione delle celebrazioni in onore della patrona del quartiere, Madre Sant'Anna, del 21-28 luglio 2019. Le serate, ...