Le iene, la Marcuzzi salta la diretta all’improvviso: il motivo (Di martedì 13 ottobre 2020) Le iene, salta la conduzione di Alessia Marcuzzi all’improvviso. Riformulata la scaletta all’improvviso, ecco il motivo. Alessia Marcuzzi assente alle iene. La conduttrice salta la diretta del 13 ottobre. Ad annunciare la notizia è Dagospia secondo cui la Marcuzzi sarebbe positiva al Covid 19. Si attendono news ufficiale da parte del programma di Italia 1. L'articolo Le iene, la Marcuzzi salta la diretta all’improvviso: il motivo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020) Lela conduzione di Alessiaall’improvviso. Riformulata la scaletta all’improvviso, ecco il. Alessiaassente alle. La conduttriceladel 13 ottobre. Ad annunciare la notizia è Dagospia secondo cui lasarebbe positiva al Covid 19. Si attendono news ufficiale da parte del programma di Italia 1. L'articolo Le, lalaall’improvviso: ilprovda YesLife.it.

supermalaxx : - ehiaguilera : RT @GeMa7799: Le Iene, Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus: salta la conduzione all'ultimo secondo. Una notizia che non ha ancora trov… - Italia_Notizie : “Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus: stasera non sarà in onda con Le Iene” - GraziaAmelia : RT @_DAGOSPIA_: ALESSIA MARCUZZI È POSITIVA AL CORONAVIRUS! – STASERA NON SARÀ IN ONDA CON 'LE IENE' SU ITALIA 1 - zazoomblog : “Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus: stasera non sarà in onda con Le Iene” - #“Alessia #Marcuzzi #positiva -