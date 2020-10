Le Iene, anticipazioni della nuova puntata in onda stasera, martedì 13 ottobre 2020 (Di martedì 13 ottobre 2020) Le Iene sono di nuovo iniziate e vanno in onda due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, con tanti nuovi servizi. Nel primo caso gli appuntamenti daranno condotti da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Nel secondo caso, invece, vedremo alternarsi un trio maschile (quando Giulio Golia si rimetterà dal Coronavirus) e uno femminile. In quello formato dagli uomini troviamo anche Filippo Roma e Matteo Viviani. Nell’altro, poi, ci sono Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Andiamo a vedere, quindi, quello che accadrà nella puntata di martedì 13 ottobre 2020. Le Iene, anticipazioni 13 ottobre: Marco Pantani Torniamo, ora, con il parlare delle anticipazioni del ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Lesono di nuovo iniziate e vanno indue volte alla settimana, il martedì e il giovedì, con tanti nuovi servizi. Nel primo caso gli appuntamenti daranno condotti da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Nel secondo caso, invece, vedremo alternarsi un trio maschile (quando Giulio Golia si rimetterà dal Coronavirus) e uno femminile. In quello formato dagli uomini troviamo anche Filippo Roma e Matteo Viviani. Nell’altro, poi, ci sono Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Andiamo a vedere, quindi, quello che accadrà nelladi martedì 13. Le13: Marco Pantani Torniamo, ora, con il parlare delledel ...

zazoomblog : Le Iene Show anticipazioni dei servizi della puntata di martedì 13 ottobre su Italia 1 - #anticipazioni #servizi… - bettadigiulio : RT @CorriereUmbria: Le Iene, stasera in tv 8 ottobre su Italia 1. Le anticipazioni: caso Antonio Cintoli, il batterio che uccideva i bimbi… - CorriereUmbria : Le Iene, stasera in tv 8 ottobre su Italia 1. Le anticipazioni: caso Antonio Cintoli, il batterio che uccideva i bi… - AlessandraAvit3 : Visto che non ci sono anticipazioni in merito... immagino che non è stasera la puntata delle #iene dove c’è lo sche… - SerieTvserie : Le Iene Show, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino riaccendono la prima serata di Italia 1 -