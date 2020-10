Le frittelle senza lievitazione | prova la ricetta della nonna!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 13 ottobre 2020)che passione! E che bontà! Piacciono a tutti e se proprio non sono amichedieta, beh, chi se ne importa: come dicevano i latini “semel in anno licet insanire”, che è come dire che uno strappo alla regola una volta ogni tanto non fa male, anzi… Questenonna, che ti proponiamo qui sotto, sono semplici da preparare e come tutte lesono irresistibili. A seconda dei gusti le puoi servire con una spolverata di zucchero semolato o a velo. Ma le puoi anche arricchire con una bella farcia alla crema. Ma veniamo alla. Gli ingredienti Per sei persone queste sono le quantità che servono: 300 grammi di farina doppio zero; 160 millilitri di latte; 40 grammi di zucchero; due cucchiaini di lievito vanigliato; una bustina di vanillina; 30 ...