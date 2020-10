Le ciglia ricrescono? Tutti i metodi per rinforzarle

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 ottobre 2020) Le ciglia ricrescono? Probabilmente questa domanda che continuano a farsi in tante, se l’è posta qualche giorno fa anche Kourtney Kardashian. Su Poosh, sito lifestyle di cui è la fondatrice, la sorella di Kim ha dedicato un intero post a un trattamento a base di olio di ricino, dal valore di dieci dollari, studiato su misura per la cura di ciglia e sopracciglia. Kourtney in persona garantisce che dopo sette-otto settimane di applicazione costante di questo rimedio naturale i risultati iniziano a vedersi.