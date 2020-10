Lavoro | Hunters | nel settore Clean Energy opportunità per rientro cervelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Labitalia) - Se nella maggior parte dei casi i talenti italiani, spesso molto preparati da un punto di vista tecnico, trovano maggiori spazi di crescita organizzativa ed economica fuori dal Bel Paese, questo non è confermato nel segmento delle. Ad oggi, infatti, dopo alcuni anni (in particolare 2011-2018) di stasi del mercato per quanto riguarda nuove opportunità lavorative, soprattutto per livelli manageriali, stiamo assistendo a un nuovo boom organizzativo del, che sembra avvicinarsi ai trend del 2007-2010. “Le organizzazioni trainanti in questa direzione - dichiara Davide Boati, Executive Director della divisionediGroup, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato - sono soprattutto le corporate ...