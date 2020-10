L’amore di Gianni Morandi per Anna in una foto di Pietro (Di martedì 13 ottobre 2020) Tutto l’amore di Gianni Morandi per Anna, sua moglie, appare sui social in uno scatto del figlio Pietro. Nella giornata di ieri, in occasione del compleanno della sua amata Anna, Gianni Morandi ha pubblicato una foto con la donna che è al suo fianco tutti i giorni da 30 anni e ha conquistato i fan nella sua genuinità e con la sua semplicità. Era il 1994 quando Gianni Morandi e Anna si sono incontrati per la prima volta. Nel parlare dell’incontro con la donna che è poi diventata sua moglie, Morandi si racconta da subito follemente innamorato e letteralmente conquistato dalla bellezza e dal fascino di Anna, ancora adesso pietra ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Tutto l’amore diper, sua moglie, appare sui social in uno scatto del figlio. Nella giornata di ieri, in occasione del compleanno della sua amataha pubblicato unacon la donna che è al suo fianco tutti i giorni da 30 anni e ha conquistato i fan nella sua genuinità e con la sua semplicità. Era il 1994 quandosi sono incontrati per la prima volta. Nel parlare dell’incontro con la donna che è poi diventata sua moglie,si racconta da subito follemente innamorato e letteralmente conquistato dalla bellezza e dal fascino di, ancora adesso pietra ...

