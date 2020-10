L' aereo | la piscina e poi la discoteca | così positivo ha contagiato 126 persone

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Sono 126 i contagiati da un giovane dominicano di rientro a Vercelli. ''Lacune nella rete di controllo'', spiega l'esperto Prima il viaggio in, poi lae infine la festa in. È bastato poco al ''paziente zero'' di Vercelli, un giovane di origini dominicane, per innescare una catena di trasmissione nella tranquilla città piemontese e far divampare un focolaio che, ad oggi, conta ben 120contagiate, 1 morto e 3 ricoverati. Il ''paziente zero'' Il calvario comincia lo scorso 13 luglio, quando un giovane della Repubblica Dominicana rientra dal suo Paese, per i cui cittadini è prevista la quarantena, in Italia. Approda a Vercelli, città dove risiede da tempo, ma non rispetta la misura di isolamento domiciliare prevista dalla procedura ...