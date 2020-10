La Serie A faccia come la Nba oppure finiamola qui

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roberto Mancini, apprezzato allenatore della nazionale di calcio, ha affermato che il ministro della Salute prima di parlare dovrebbe pensare, che il diritto allo sport valeil diritto alla scuola, che bisognerebbe riaprire gli stadi ai tifosi. Anche Mancini dovrebbe pensare prima di parlare. Mancini si rende conto di cosa stia accadendo nel mondo, anche nel mondo del calcio? Aumentano nel mondo e purtroppo anche in Italia i contagiati. Aumentano anche nel mondo del calcio, in primo luogo fra i calciatori diA.Per ciò che riguarda la presenza dei tifosi negli stadi Mancini ricorda le conseguenze della partita Atalanta-Valencia svoltasi a Milano?Mancini dovrebbe invece misurarsi con un’altra questione. Mentre i normali cittadini per un tampone devono fare file per ore, non solo i calciatori diA, ma anche ...