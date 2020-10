«La quarantena a Shanghai. 15 giorni in albergo, chiuso. Il cibo fuori la porta e uno straccio per le pulizie» (Di martedì 13 ottobre 2020) Un imprenditore italiano che vive a Hong Kong racconta a La Verità la sua esperienza di quarantena in Cina. La settimana scorsa per lavoro è dovuto andare a Shanghai per lavoro e è stato costretto a due settimane di quarantena in un albergo scelto dal governo cinese. Innanzitutto, prima di entrare in Cina si è sottoposti a un test salivare che “va ripetuto fino a 72 ore prima del volo. Se è negativo, prendi l’aereo”. C’è tutto una procedura da seguire una volta atterrati, ovviamente si è sottoposti a tampone. Dopodiché si arriva in un albero scelto dal Governo «Giunti a destinazione c’è un altro controllo al centro di isolamento per verificare che le persone scese dall’autobus siano quelle che devono entrare nelle ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) Un imprenditore italiano che vive a Hong Kong racconta a La Verità la sua esperienza diin Cina. La settimana scorsa per lavoro è dovuto andare aper lavoro e è stato costretto a due settimane diin unscelto dal governo cinese. Innanzitutto, prima di entrare in Cina si è sottoposti a un test salivare che “va ripetuto fino a 72 ore prima del volo. Se è negativo, prendi l’aereo”. C’è tutto una procedura da seguire una volta atterrati, ovviamente si è sottoposti a tampone. Dopodiché si arriva in un albero scelto dal Governo «Giunti a destinazione c’è un altro controllo al centro di isolamento per verificare che le persone scese dall’autobus siano quelle che devono entrare nelle ...

Il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale ed oggi al Guangzhou Evergrande in Cina, ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto ...

Covid: all'Expo di Shanghai tamponi per tutti

Tutti i partecipanti alla China International Import Expo (CIIE), prevista a novembre a Shanghai, dovranno essere risultati negativi alla Covid-19 prima di poter accedere alla sala espositiva della fi ...

