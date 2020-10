La promessa elettorale di Sgarbi: «Aboliremo gli autovelox a Roma» (Di martedì 13 ottobre 2020) C’è chi ha promesso (non riuscendoci) di abolire la povertà e chi, sognando la poltrona del Campidoglio, promette di abolire le multe stradali e gli autovelox. Nel pomeriggio di lunedì è arrivata, a sorpresa, la candidatura di Vittorio Sgarbi sindaco di Roma. Il suo movimento ‘Rinascimento’, dunque, sarà presente sulle schede elettorale delle Comunali capitoline in programma nella prossima primavera. Una mossa che ha spiazzato il centrodestra che non ha ancora trovato un accordo tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sul nome. LEGGI ANCHE > Vittorio Sgarbi si candida a sindaco di Roma Intervistato da AdnKronos, il sindaco di Sutri, deputato della Repubblica e noto critico d’arte ha elencato alcuni dei ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) C’è chi ha promesso (non riuscendoci) di abolire la povertà e chi, sognando la poltrona del Campidoglio, promette di abolire le multe stradali e gli. Nel pomeriggio di lunedì è arrivata, a sorpresa, la candidatura di Vittoriosindaco di. Il suo movimento ‘Rinascimento’, dunque, sarà presente sulle schededelle Comunali capitoline in programma nella prossima primavera. Una mossa che ha spiazzato il centrodestra che non ha ancora trovato un accordo tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sul nome. LEGGI ANCHE > Vittoriosi candida a sindaco diIntervistato da AdnKronos, il sindaco di Sutri, deputato della Repubblica e noto critico d’arte ha elencato alcuni dei ...

