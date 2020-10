La maggioranza vota contro il Mes. Borghi: "Pietra tombale, la Camera respinge" (Di martedì 13 ottobre 2020) La risoluzione di Forza Italia, a prima firma Renato Brunetta e sottoscritta anche da Maurizio Lupi (NcI), che sosteneva l'attivazione dei fondi del Mes, è stata bocciata con la maggioranza che non è caduta nel tranello degli azzurri. Solo Italia Viva non ha partecipato al voto, con le defezioni di 3 deputati che invece hanno sostenuto il documento azzurro (Camillo D'Alessandro, Cosimo Maria Ferri e Giacomo Portas). Astenuti Luciano Pizzetti del Pd e Lisa Noja di Iv. È quanto si evince dai tabulati di fine seduta. «Il Parlamento ha detto un no definitivo al Mes, non se ne parli più», ha detto Claudio Borghi della Lega. Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) La risoluzione di Forza Italia, a prima firma Renato Brunetta e sottoscritta anche da Maurizio Lupi (NcI), che sosteneva l'attivazione dei fondi del Mes, è stata bocciata con lache non è caduta nel tranello degli azzurri. Solo Italia Viva non ha partecipato al voto, con le defezioni di 3 deputati che invece hanno sostenuto il documento azzurro (Camillo D'Alessandro, Cosimo Maria Ferri e Giacomo Portas). Astenuti Luciano Pizzetti del Pd e Lisa Noja di Iv. È quanto si evince dai tabulati di fine seduta. «Il Parlamento ha detto un no definitivo al Mes, non se ne parli più», ha detto Claudiodella Lega.

Ue: via libera da Aula Camera con 276 sì e tre no a risoluzione maggioranza su Recovery fund

Roma, 13 ott 21:20 - (Agenzia Nova) - Via libera da parte dell'Aula della Camera con 276 voti favorevoli e tre contrari - il centrodestra si è astenuto - alla risoluzione della maggioranza sulla ...

