La leggenda di Anastasia | figlia dell’ultimo zar

Leggi su dilei

(Di martedì 13 ottobre 2020) Numerose sono le leggende che ruotano attorno alla vita di Anastasija Nikolaevna Romanov, ladell’ultimo zar di Russia. È stata la quartogenita dell’imperatore Nicola II di Russia e della zarina e di lei si dice fosse un’attrice di talento. Secondo i suoi tutori Pierre Gilliard e Sydney Gibbes,era una bambina vivace ed energica e, proprio per questo suo carattere, era lei che rallegrava le giornate delle sorelle maggiori. Una vita tranquilla e modesta, quella di, vissuta principalmente a palazzo insieme alla sua famiglia, come dimostrano tutte quelle fotografie scattate da Nicola II e che confermano le sue due più grandi passioni: la fotografie e i suoi 5 figli. Una spensieratezza a cui gli eventi storici di quegli anni hanno messo subito fine, segnando per sempre la storia dei ...