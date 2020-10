“La firma nella notte”. Coronavirus, il nuovo Dpcm è realtà: cosa prevede (Di martedì 13 ottobre 2020) A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali a mezzanotte; feste nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano le 6 unità. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo provvedimento che ha visto la luce in nottata dopo il confronto con i rappresentanti di regioni ed enti locali. Sospese le gite scolastiche e disposto lo stop agli sport di contatto a livello amatoriale. Confermata anche la stretta alla movida: la chiusura dei locali è fissata per le 24 con il divieto di sosta e consumazione all’esterno dei locali dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte hato ilsulle misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; chiusura dei locali a mezzanotte; feste nelle abitazioni private sconsigliate se i partecipanti superano le 6 unità. Sono alcune delle misure contenute nelprovvedimento che ha visto la luce in nottata dopo il confronto con i rappresentanti di regioni ed enti locali. Sospese le gite scolastiche e disposto lo stop agli sport di contatto a livello amatoriale. Confermata anche la stretta alla movida: la chiusura dei locali è fissata per le 24 con il divieto di sosta e consumazione all’esterno dei locali dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo. ...

LiaQuartapelle : Il #RecoveryFund è una occasione unica per recuperare il divario tra donne e uomini, drammatico in Italia. Servono… - FMCastaldo : In #AFCO si discute la Relazione, a firma della mia amica @SabriPignedoli, sull'applicazione del diritto dell'UE ne… - robersperanza : Dopo 14 anni, ecco la firma del contratto per la sanità privata. Oltre 100mila lavoratori hanno più diritti e più t… - maxkava : @MarcoCantamessa Ci metterei la firma pagassi il 48.2%! - boni_emiliano : RT @Archifabrizio: Grazie da Cittadino a @f_ronchetti per aver portato attenzione al #pianoamaldi “Il #PianoAmaldi, investire nella ricerca… -

Ultime Notizie dalla rete : “La firma Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera