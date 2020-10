La conferenza stampa di Conte sul nuovo Dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio spiega le scelte fatte che rimarranno in vigore per 30 giorni. 'Al momento misure più restrittive inadeguate' Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio spiega le scelte fatte che rimarranno in vigore per 30 giorni. 'Al momento misure più restrittive inadeguate'

TgLa7 : ??#coronavirus @GiuseppeConteIT in conferenza stampa: Non ci possiamo permettere distrazioni, dobbiamo evitare un nu… - SkyTG24 : La conferenza stampa di #GiuseppeConte sulle misure del nuovo #dpcm - PE_Italia : ??8 mld per finanziare la ripresa post COVID da #NextGenerationEU per gli agricoltori UE. Segui la conferenza stampa… - ClaudioTaverna2 : Il vicepresidente della Provincia Vettorato (Lega) disturbatore della conferenza stampa di FdI… - ziogego20002 : RT @SkyTG24: La conferenza stampa di #GiuseppeConte sulle misure del nuovo #dpcm -