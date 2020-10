La Citroen Ami elettrica che si guida a 14 anni (Di martedì 13 ottobre 2020) La Citroen Ami è una nuova interprete della mobilità urbana, un veicolo piccolo ed economico che può creare nuove possibilità di trasporto per diversi tipi di utenti, anche minorenni. Questo perché non è un'automobile, bensì un quadriciclo leggero e dunque equiparato ai ciclomotori. È elettrica al 100% e al contrario di molte microcar diffuse nelle metropoli italiane, non costa un occhio della testa e non può essere manomessa aumentando a livelli insopportabili il rumore del motore Diesel. No, qui il propulsore è solo elettrico e gli 8 CV che sviluppa sono più che sufficienti per raggiungere la velocità massima, che per legge è limitata a 45 km/h. La Citroen Ami si può guidare già a 14 anni con la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) LaAmi è una nuova interprete della mobilità urbana, un veicolo piccolo ed economico che può creare nuove possibilità di trasporto per diversi tipi di utenti, anche minorenni. Questo perché non è un'automobile, bensì un quadriciclo leggero e dunque equiparato ai ciclomotori. Èal 100% e al contrario di molte microcar diffuse nelle metropoli italiane, non costa un occhio della testa e non può essere manomessa aumentando a livelli insopportabili il rumore del motore Diesel. No, qui il propulsore è solo elettrico e gli 8 CV che sviluppa sono più che sufficienti per raggiungere la velocità massima, che per legge è limitata a 45 km/h. LaAmi si puòre già a 14con la ...

Luca_Zunino : RT @quattroruote: Primo contatto in città la #Citroën Ami, piccola elettrica a due posti guidabile anche con il patentino per ciclomotori:… - infoiteconomia : Citroen AMI, 5.430 euro: Super Mini per Smart-cities con range 75 Km [no patente] - chevida : RT @quattroruote: Primo contatto in città la #Citroën Ami, piccola elettrica a due posti guidabile anche con il patentino per ciclomotori:… - quattroruote : Primo contatto in città la #Citroën Ami, piccola elettrica a due posti guidabile anche con il patentino per ciclomo… - tuttoggi : Nell’arco della Milano Design Week, Citroen ha presentato Ami 100% Electric, la soluzione della casa francese per r… -