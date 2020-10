La Banca centrale europea lavora all’euro digitale (Di martedì 13 ottobre 2020) Euro digitale (Getty Images)Le istituzioni europee accelerano sullo sviluppo di un euro digitale da affiancare alla moneta cartacea. Così la Banca centrale europea ha lanciato una consultazione pubblica per chiedere ai cittadini dell’Unione la loro opinione in merito all’adozione di una criptovaluta comunitaria. In questa fase preliminare, tramite il sito https://epsilon.escb.eu/limesurvey3/434111?lang=en, sarà quindi possibile compilare un questionario e proporre le proprie idee per contribuire alla definizione della nuova moneta elettronica sostenuta dalla banche centrali. La decisione fa seguito alle parole della presidente della Bce, Christine Lagarde. Il 12 ottobre al Fondo monetario internazionale ha dichiarato che “la Bce sta guardando seriamente a un euro ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) Euro(Getty Images)Le istituzioni europee accelerano sullo sviluppo di un euroda affiancare alla moneta cartacea. Così laha lanciato una consultazione pubblica per chiedere ai cittadini dell’Unione la loro opinione in merito all’adozione di una criptovaluta comunitaria. In questa fase preliminare, tramite il sito https://epsilon.escb.eu/limesurvey3/434111?lang=en, sarà quindi possibile compilare un questionario e proporre le proprie idee per contribuire alla definizione della nuova moneta elettronica sostenuta dalla banche centrali. La decisione fa seguito alle parole della presidente della Bce, Christine Lagarde. Il 12 ottobre al Fondo monetario internazionale ha dichiarato che “la Bce sta guardando seriamente a un euro ...

