Kim Jong-un si commuove durante il discorso pubblico | “Ho fatto degli errori” Il video

"Non sono stato all'altezza del mio popolo, che ha riposto grande fiducia in me". Kim Jong-un si commuove, durante il discorso pubblico per i 75 anni della fondazione del Partito dei Lavoratori, sottolineando gli errori che ha commesso alla guida della Corea del Nord. Nel video, diffuso dalla tv di Stato, si vedono anche i militari e i funzionari piangere. Il Paese si trova in una crisi senza precedenti a causa delle sanzioni internazionali, dei disastri naturali che lo hanno colpito e, quasi sicuramente, a causa del Covid (sul quale Kim Jong-un aveva detto: "Da noi non esiste").

