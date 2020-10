Kate Middleton regina di eleganza, per l'evento al Museo di Storia Naturale indossa un balzer nero di Alexander McQueen da 1300 euro (Di martedì 13 ottobre 2020) Kate Middleton si conferma regina di eleganza . La Duchessa di Cambridge durante la visita a l Museo di Storia Naturale ha indossato un elegantissimo balzer nero di Alexander McQueen . Sulla sua ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020)si confermadi. La Duchessa di Cambridge durante la visita a ldihato un elegantissimodi. Sulla sua ...

SimonaCroisette : RT @VanityFairIt: Che la duchessa di Cambridge avesse ambizioni da bionda non sorprende, ha tentato varie volte la trasformazione. Adesso s… - letizia_simone : RT @VanityFairIt: «Sono qui perché nella notte di martedì 13 ottobre annuncerò il cinquantaseiesimo vincitore del Wildlife Photographer of… - jeremasbizantin : RT @vogue_italia: Davvero impeccabile Kate in nero ?? Clic per foto e dettagli ?? - libertfly : La giacca con spalle imbottite e revers è tornata a colpire. Parola di Kate Middleton! - VanityFairIt : «Sono qui perché nella notte di martedì 13 ottobre annuncerò il cinquantaseiesimo vincitore del Wildlife Photograph… -