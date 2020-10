Juventus Under 23, allarme Zauli: è positivo al Covid-19 (Di martedì 13 ottobre 2020) Piove sul bagnato in casa Juventus. Se in questi giorni le positività al Covid-19 sembravano aver duramente colpito la rosa dell’Inter, la grana sembra aver investito anche la squadra bianconera. Dopo aver trascorso un periodo di isolamento presso il J Hotel per via di due contagi all’interno dello staff, i vari giocatori erano tornati alle proprie case, anche se alcuni di loro avevano abbandonato anzitempo la bolla. Il putiferio scaturito in merito ad una presunta sfuriata di Ronaldo sarebbe tuttavia presto stata placata. Ma la positività del fuoriclasse portoghese, comunicata nelle ultimissime ore, avrebbe rigenerato quella polveriera di contagi a catana. La Vecchia Signora sembrerebbe tremare dinanzi alle possibilità di perdere altri elementi, ed un ulteriore grana sarebbe nata dalla recente positività ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Piove sul bagnato in casa. Se in questi giorni le positività al-19 sembravano aver duramente colpito la rosa dell’Inter, la grana sembra aver investito anche la squadra bianconera. Dopo aver trascorso un periodo di isolamento presso il J Hotel per via di due contagi all’interno dello staff, i vari giocatori erano tornati alle proprie case, anche se alcuni di loro avevano abbandonato anzitempo la bolla. Il putiferio scaturito in merito ad una presunta sfuriata di Ronaldo sarebbe tuttavia presto stata placata. Ma la positività del fuoriclasse portoghese, comunicata nelle ultimissime ore, avrebbe rigenerato quella polveriera di contagi a catana. La Vecchia Signora sembrerebbe tremare dinanzi alle possibilità di perdere altri elementi, ed un ulteriore grana sarebbe nata dalla recente positività ...

