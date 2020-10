Juventus, Pirlo obbligato: le scelte per Crotone (Di martedì 13 ottobre 2020) Scalata per il 10° scudetto già in salita? Sembrerebbe di sì per la Juventus di Andrea Pirlo. Nonostante la nuova stagione sia appena iniziata infatti, i bianconeri hanno subito incontrato delle vistose difficoltà sul piano del gioco, le quali sono state seguite, almeno recentemente, da una carenza di uomini. Il calciomercato ha portato dei nuovi preziosi innesti, i quali dovranno dare il massimo per colmare queste voragini all’interno della rosa bianconera. Dopo il rinvio della partita fantasma contro il Napoli, la Vecchia Signora si trova a ben 5 punti dalla vetta della classifica. Costretta ad inseguire dunque, il banco di provo contro il Crotone sarà da non fallire per il Maestro. Il tecnico bianconero dovrà fare i conti tuttavia con organico fortemente striminzito a causa di vari ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Scalata per il 10° scudetto già in salita? Sembrerebbe di sì per ladi Andrea. Nonostante la nuova stagione sia appena iniziata infatti, i bianconeri hanno subito incontrato delle vistose difficoltà sul piano del gioco, le quali sono state seguite, almeno recentemente, da una carenza di uomini. Il calciomercato ha portato dei nuovi preziosi innesti, i quali dovranno dare il massimo per colmare queste voragini all’interno della rosa bianconera. Dopo il rinvio della partita fantasma contro il Napoli, la Vecchia Signora si trova a ben 5 punti dalla vetta della classifica. Costretta ad inseguire dunque, il banco di provo contro ilsarà da non fallire per il Maestro. Il tecnico bianconero dovrà fare i conti tuttavia con organico fortemente striminzito a causa di vari ...

