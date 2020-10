Juventus-Napoli | Paolillo | “Ai bianconeri si vede che i tre punti fanno comodo”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Stabilite le norme, nel bene e nel male, bisogna rispettarle. Le squadre hanno accettato tutte la normativa, quindi non si discute. L’intervento delle Asl è previsto dalle norme? Questione di cavilli, ma quel ‘fatto salvo’ nega il tre a zero a tavolino. Ma siche allai trecomodo”. Queste le dichiarazioni di Ernesto, ex dirigente dell’Inter, ai microfoni di Radio Punto Nuovo parlando di, partita annullata per via della decisione dell’Asl territoriale di non far viaggiare la squadra partenopea verso Torino. Mercoledì dovrebbe arrivare la decisione del giudice sportivo.