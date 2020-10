Juventus, la sentenza di Chiellini: “Il campionato è salvato” (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo stop in arrivo? L’aumento vertiginoso della curva di contagi causa Covid-19 potrebbe nuovamente rischiare di paralizzare il sistema calcio. Dopo lo stop forzato della scorsa primavera, l’ombra di un nuovo lockdown a tappeto potrebbe minacciare la nostra Serie A, oltre che alle massime competizioni europee. In particolar modo la situazione in casa Juventus si sarebbe aggravata nelle ultime ore, a causa di una serie di contagi riscontrati nel gruppo bianconero. Primo fra tutti, quello di Cristiano Ronaldo. In ritiro con il suo Portogallo, il cinque volte Pallone d’oro avrebbe registrato una positività tanto clamorosa quanto deleteria per la Vecchia Signora. Quest’ultima sarà privata del suo trascinatore per i prossimi impegni e, come se non bastasse, ha confermato anche la positività di Lamberto Zauli, tecnico della ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo stop in arrivo? L’aumento vertiginoso della curva di contagi causa Covid-19 potrebbe nuovamente rischiare di paralizzare il sistema calcio. Dopo lo stop forzato della scorsa primavera, l’ombra di un nuovo lockdown a tappeto potrebbe minacciare la nostra Serie A, oltre che alle massime competizioni europee. In particolar modo la situazione in casasi sarebbe aggravata nelle ultime ore, a causa di una serie di contagi riscontrati nel gruppo bianconero. Primo fra tutti, quello di Cristiano Ronaldo. In ritiro con il suo Portogallo, il cinque volte Pallone d’oro avrebbe registrato una positività tanto clamorosa quanto deleteria per la Vecchia Signora. Quest’ultima sarà privata del suo trascinatore per i prossimi impegni e, come se non bastasse, ha confermato anche la positività di Lamberto Zauli, tecnico della ...

gennysiervo : RT @napolimagazine: IL CASO - Juventus-Napoli, avv. Grassani: 'Domani la sentenza, se la squadra fosse partita per Torino avrebbe violato l… - Finoallafine97 : Ronaldo positivo al Covid,sentenza su Juve-Napoli,under 23 in isolamento fiduciario e CDA della Juventus. Sarà una… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Napoli, fine dell'isolamento. La #ASL di #Caserta ha dato il via libera al Napoli per l'interr… - WCavarretta : Ho come la sensazione che presto cambierà il protocollo della #SerieATIM, o comunque verrà interpretato a piaciment… - Sbonseremo : Ronaldo positivo, questa sarà una settimana di merda e domani con la sentenza a favore Napoli peggiorerà #Juventus #vaffanculoADL -