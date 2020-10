Juventus, il tecnico dell’Under 23, Zauli, positivo al Covid. Il comunicato (Di martedì 13 ottobre 2020) comunicato della Juventus che annuncia la positività al Covid-19 del tecnico dell’Under 23, Lamberto Zauli. Questo il comunicato: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 dell’allenatore dell’U23 Lamberto Zauli. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020)dellache annuncia la positività al-19 deldell’Under 23, Lamberto. Questo il: “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 dell’allenatore dell’U23 Lamberto. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità ...

Glongari : Il tecnico della #Juventus Under23 Lamberto Zauli è risultato positivo al #Covid_19 @tvdellosport - clikservernet : Juventus, il tecnico dell’Under 23, Zauli, positivo al Covid. Il comunicato - Noovyis : (Juventus, il tecnico dell’Under 23, Zauli, positivo al Covid. Il comunicato) Playhitmusic - - vanda235 : RT @giampdisan: Capito perché la #PremierLeague ci piscia in testa? Non c'entra niente il livello tecnico. Loro aiutano chi è in difficoltà… - Domenico1oo777 : RT @GiovaniBN: ?? #Juventus, il tecnico dell'#Under23 Lamberto #Zauli positivo al Covid 19. Il gruppo squadra entra in isolamento fiduciar… -