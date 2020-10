Juventus | è countdown Champions League | dove seguire i match

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 13 ottobre 2020) E’ scattato ilin vista dell’esordio dellainprevisto per martedì prossimo alle ore 18:55 a Kiev contro la Dynamo. Da sabato in poi, si giocherà ogni tre giorni, in un vero e proprio tour de force che si dovrebbe concludere intorno al 9 novembre prima della terza sosta per lasciare spazio alle Nazionali. Sarà fondamentale da qui in avanti possedere un organico attrezzato per fare in modo che chiunque scenda in campo possa fornire garanzie al proprio allenatore. Nella giornata odierna è stato stabilito il palinsesto televisivo di Mediaset, contenente anche le partite dellae dell’Inter che andranno in onda su Canale 5 in prima serata. Niente da fare per Lazio ed Atalanta, le cui sfide europee verranno trasmesse ...