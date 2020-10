Juventus, Dybala salta anche Bolivia-Argentina: febbre in ritiro e tampone. Le ultime (Di martedì 13 ottobre 2020) Poco più di dodici ore e sarà Bolivia-Argentina.Una sfida, quella in programma alle ore 22 a La Paz, che non vedrà tra i protagonisti Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus, convocato dal commissario tecnico della Selección Lionel Scaloni, salterà la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 a causa di un problema gastrointestinale; un problema che lo ha costretto ai box anche in occasione della prima partita contro l'Ecuador, andata in scena nei giorni scorsi.L'ex Palermo, inoltre, ha anche qualche linea di febbre che - secondo quanto riportato da 'Tuttosport' - avrebbe fatto immediatamente scattare l'allarme nel ritiro della Nazionale Argentina. L'attaccante ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) Poco più di dodici ore e sarà.Una sfida, quella in programma alle ore 22 a La Paz, che non vedrà tra i protagonisti Paulo. Il numero 10 della, convocato dal commissario tecnico della Selección Lionel Scaloni, salterà la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 a causa di un problema gastrointestinale; un problema che lo ha costretto ai boxin occasione della prima partita contro l'Ecuador, andata in scena nei giorni scorsi.L'ex Palermo, inoltre, haqualche linea diche - secondo quanto riportato da 'Tuttosport' - avrebbe fatto immediatamente scattare l'allarme neldella Nazionale. L'attaccante ...

