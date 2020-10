Juventus, Delio Rossi: “Con Pirlo la società ci ha messo la faccia” (Di martedì 13 ottobre 2020) Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Due modi diversi di vivere ed essere la Juventus, ma con un’idea di calcio molto più simile di quanto non si creda. Palleggio veloce, fase di possesso dinamica, giocatori che si spostano con grande rapidità e soprattutto pochi lanci lunghi. Questa doveva essere, teoricamente, la squadra che avrebbe voluto Sarri e che avrebbero voluto vedere i piani alti dirigenziali. Ma alla fine nulla di tutto ciò si è concretizzato, per le note vicissitudini interne che avrebbero portato all’esonero dell’ex tecnico del Napoli. Sarà in grado Pirlo di portare la Juventus verso un gioco spumeggiante e più europeo? Lo si scoprirà pRossimamente, quando riprenderà il campionato e quando vi saranno tre impegni a settimana ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Maurizio Sarri e Andrea. Due modi diversi di vivere ed essere la, ma con un’idea di calcio molto più simile di quanto non si creda. Palleggio veloce, fase di possesso dinamica, giocatori che si spostano con grande rapidità e soprattutto pochi lanci lunghi. Questa doveva essere, teoricamente, la squadra che avrebbe voluto Sarri e che avrebbero voluto vedere i piani alti dirigenziali. Ma alla fine nulla di tutto ciò si è concretizzato, per le note vicissitudini interne che avrebbero portato all’esonero dell’ex tecnico del Napoli. Sarà in gradodi portare laverso un gioco spumeggiante e più europeo? Lo si scoprirà pmamente, quando riprenderà il campionato e quando vi saranno tre impegni a settimana ...

