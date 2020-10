Juventus, dalla Francia: Bernardeschi ha bloccato l’arrivo di Aouar (Di martedì 13 ottobre 2020) Houssem Aouar è stato realmente molto vicino alla Juventus. Il centrocampista del Lione, seguitissimo anche Arsenal e Real Madrid, aveva anche accettato la destinazione. Secondo quanto riportato da France Football’, la squadra francese aveva risposto positivamente all’offerta formulata dai dirigenti del club di Andrea Agnelli. Juventus: Bernardeschi ha fatto saltare l’operazione Aouar dalla Francia, infatti, è stata confermata l’offerta di 50 milioni di Euro più il cartellino di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina, però, non ha dato il suo ok alla destinazione transalpina. Leggi anche:Castrovilli Juventus, nuovo colpo viola? “Repubblica” svela ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 ottobre 2020) Houssemè stato realmente molto vicino alla. Il centrocampista del Lione, seguitissimo anche Arsenal e Real Madrid, aveva anche accettato la destinazione. Secondo quanto riportato da France Football’, la squadra francese aveva risposto positivamente all’offerta formulata dai dirigenti del club di Andrea Agnelli.ha fatto saltare l’operazione, infatti, è stata confermata l’offerta di 50 milioni di Euro più il cartellino di Federico. L’ex Fiorentina, però, non ha dato il suo ok alla destinazione transalpina. Leggi anche:Castrovilli, nuovo colpo viola? “Repubblica” svela ...

ZZiliani : - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli d… - ZZiliani : A chi dovesse stupirsi della farsa in programma stasera a Torino per Juventus-Nessuno, ricordo la partita giocata a… - forumJuventus : [TS] #JuveNapoli le istituzioni calcistiche compatte sul 3-0, le pressioni sul rinvio arrivano dalla politica ??… - Dalla_SerieA : Emerson chiama la Juve. Per gennaio sarà ancora duello con l’Inter - - Dalla_SerieA : Fiorentina, Commisso: Chiesa? Sono deluso per come si è comportato con me - -