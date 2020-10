Juventus | Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 13 ottobre 2020) Doccia gelata per ladidopo l’annuncio sulla positività al Coronavirus. Lo ha reso noto la Federazione Portoghese. Il calciatore risulta asintomatico e si trova in regime di isolamento. Tutto il gruppo portoghese è risultato negativo, quindi, solo il numero 7 salterà la sfida contro la Svezia.al-19 Problemi in attacco per Andrea Pirlo che sabato dovrà affrontare il Crotone anche senza Paulo Dybala. L’argentino non ha giocato per problemi intestinali. Leggi anche:Camavinga, dalla Spagna confermano: sfida tra Juve e Real Contro la squadra di Stroppa si darà spazio al duo Morata Kulusevski.