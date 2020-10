Juventus | Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19 | il comunicato del Portogallo

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - tuttosport : ?? Cristiano #Ronaldo è positivo al #Coronavirus - Gazzetta_it : Dal Portogallo: Cristiano #Ronaldo positivo al #coronavirus - 10_Dybala : RT @mattiabaggio27: ??Ultima ora! Dopo la positività di @Cristiano il @sscnapoli si dice disposto a recueprare la partita anche stasera stes… - ArturoDb72 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport #CristianoRonaldo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cristiano

Il Messaggero

Tegola sul Portogallo e sulla Juventus. "Cristiano Ronaldo, dopo un test, è risultato positivo per Covid-19, quindi non affronterà la Svezia. Il nazionale portoghese sta bene, non ha sintomi ed è ...LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus ... precisando che l’attaccante della Juventus “sta bene, è asintomatico e in isolamento”. Ronaldo, che salterà ...